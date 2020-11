Viñales: «Fico muito feliz pelo Miguel, gosto de vê-lo demonstrar o seu potencial»

Sem Marc Márquez no caminho, Maverick Viñales teve em 2020 uma oportunidade de ouro para conseguir aproveitar essa ausência, mas ao contrário do que foram indicando as primeiras provas da temporada o balanço não foi totalmente o esperado. O espanhol foi apenas sexto nas contas do Mundial, vencendo apenas uma prova e a forma como analisou a época diz muito da sua frustração.





"Foi um desastre total de temporada, a minha pior de sempre. É difícil de digerir, mas bem, agora vamos para casa e depois teremos tempo para pensar nisso. De um a 10 tinha um 12 de vontade de acabar esta época! Tenho muita vontade de ir para casa e não pensar mais nisto. Por isso, nada mais, bom natal a todos, não quero falar mais de motos", atirou entre risos o espanhol.Ainda assim, no meio da desilusão, Viñales não deixou de elogiar Miguel Oliveira, o vencedor do Grande Prémio de Portugal, com quem no passado travou duras batalhas nos campeonatos espanhóis - e com quem partilha o mesmo ano e mês de nascimento (ambos nasceram em janeiro de 1995)."Estou muito feliz pelo Miguel. Ficou contente por ter ganho, porque é um piloto muito bom. Gosto de vê-lo a demonstrar o seu potencial. E vamos ver a KTM no próximo ano, já que neste deram um grande passo em frente", advertiu o espanhol.