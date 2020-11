Yamaha confirma presença de Rossi na segunda corrida de MotoGP em Valência

A Yamaha confirmou esta quinta-feira a presença de Valentino Rossi no Grande Prémio da Comunidade Valenciana do Mundial de MotoGP, que se disputa no domingo, após um segundo teste negativo do piloto italiano ao novo coronavírus.

Rossi testou positivo outra vez ao SARS-Cov2, o novo coronavírus, na terça-feira, depois de já esta temporada ter falhado duas provas do campeonato devido a testes positivos.

Contudo, o piloto italiano, sete vezes campeão mundial de MotoGP, deu negativo em dois testes subsequentes, realizados quarta-feira e esta quinta-feira.

Assim, a Yamaha confirmou que "Valentino Rossi irá alinhar na prova deste fim de semana", lê-se no comunicado emitido pela equipa esta tarde.

Assim, Rossi tem autorização para poder participar nos treinos livres de sexta-feira para o penúltimo Grande Prémio do ano, que antecede a corrida marcada para Portimão, em 22 de novembro.

Na semana passada, Rossi não terminou a corrida, devido a uma avaria, depois de ter alinhado apenas na qualificação, no sábado, um dia depois de ter recebido a autorização para participar no Grande Prémio, na sequência de um segundo teste negativo ao novo coronavírus.