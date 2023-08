Yamaha contrata piloto Alex Rins para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Alex Rins vai disputar a próxima temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP com a Yamaha, anunciou esta quarta-feira o construtor nipónico.

Aos 27 anos, o piloto natural de Barcelona troca a equipa privada LCR Honda pela formação oficial da Yamaha, depois de já ter estado também na Suzuki.

"Esperamos que seja uma grande mais valia. Tem uma vasta experiência em MotoGP e é conhecido pelo seu talento natural e por ter vencido em várias categorias. Já passou por outros dois construtores e já pilotou motas com características similares à YZR-M1, o que o ajudará a adaptar-se rapidamente à nossa mota", explicou o britânico Lin Jarvis, diretor desportivo da Yamaha.

Rins, que atualmente recupera de uma lesão sofrida na corrida sprint do Grande Prémio de Itália, irá substituir o italo-brasileiro Franco Morbidelli, que termina contrato no final deste ano.

Aos 27 anos, Alex Rins soma seis vitórias em MotoGP, quatro em Moto2 e oito em Moto3.

Já subiu ao pódio por 58 vezes, 18 delas em MotoGP, categoria em que conta com um terceiro lugar, em 2020, como melhor classificação final.