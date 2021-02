Yamaha vai continuar no MotoGP até 2026

A Yamaha renovou o acordo de permanência no Mundial de MotoGP pelo menos até 2026, anunciou esta segunda-feira a construtora japonesa, à margem da apresentação das duas equipas com que irá competir este ano categoria rainha do motociclismo de velocidade

A principal novidade é a promoção do francês Fabio Quartararo para a equipa de fábrica, na qual já estava o espanhol Maverick Viñales, e a passagem de Valentino Rossi para a equipa satélite, a Petronas Yamaha, juntando-se ao italo-brasileiro Franco Morbidelli.

Com presença no Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo desde 1961, a Yamaha coleciona 511 vitórias, 38 títulos mundiais de pilotos e 37 de construtores.

O contrato é válido por mais cinco anos, entre 2022 e 2026.