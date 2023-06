Zarco e o incidente com Miguel Oliveira: «Ultrapassou-me por dentro, eu devolvi por dentro também...»

Miguel Oliveira mostrou-se desagradado com a ação de Johann Zarco logo no início da corrida Sprint do Grande Prémio da Holanda - e mostrou-o na chegada à boxe da sua equipa -, mas para o piloto francês da Pramac tudo não passou de um simples incidente de corrida. Isto numa tarde que, confessa, foi complicada para os seus lados."Foi uma tarde difícil", assumiu o piloto francês ao Canal +, considerando na sua análise que a escolha de pneus (médio à frente) não foi a mais certeira. "Na travagem, claramente, era impossível lutar contra os outros. E se tentasse fazê-lo, provavelmente teria tido um grande acidente, daí ter evitado isso", assumiu o gaulês, que mesmo assim logo no início se viu envolvido num incidente que deixou Miguel Oliveira irritado. O piloto da Pramac, contudo, tem uma visão distinta."Houve agressividade e uma boa luta. Arranquei bem, o Oliveira reclamou um pouco, mas ele ultrapassou-me por dentro, eu devolvi por dentro também. Faz parte da corrida e eu estava pronto a lutar. O problema é que, quando sentes que não consegues travar, ainda tentas, mas os outros não perdem tempo e passam-te", disse o piloto, que viria a concluir na 13.ª posição.