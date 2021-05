Rali de Portugal: Ott Tanäk espera regressar "para lutar por alguns pontos"

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) disse esperar "lutar por alguns pontos" no terceiro e último dia do Rali de Portugal, depois de este sábado ter sido forçado a desistir com um braço da suspensão traseira partido quando liderava.

"Foi longe de ser um bom final, depois daquilo que foi, até aí, um dia bastante agradável", disse Tanäk, já no parque de assistência, depois de ter sido forçado a parar a 3,5 quilómetros do final da sexta especial do dia, em Amarante.

Tanäk não tem explicação para a falha mecânica, pois "o carro estava a funcionar perfeitamente até então".

"Infelizmente, fomos forçados a retirar-nos. Espero que os mecânicos consigam reparar o carro para poder regressar amanhã (domingo) e lutar por alguns pontos na 'power stage'", concluiu o antigo campeão mundial de 2019 e último vencedor da prova lusa.