Ott Tänak termina primeiro dia do Rali da Sardenha na liderança

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) lidera o Rali da Sardenha, em Itália, quinta prova do Campeonato do Mundo, após o primeiro de três dias de competição. Tänak terminou o dia com o tempo de 1:26.58 horas e com 19,4 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o seu companheiro de equipa na Hyundai, o espanhol Dani Sordo.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta prova, tinha a espinhosa missão de abrir a pista nas estradas de terra da ilha italiana da Sardenha e não foi além do terceiro lugar no final do primeiro dia, com 36,2 segundos de atraso para Tänak, que viu um filme semelhante ao que aconteceu na ronda anterior.

"Foi como em Portugal. Por isso, temos de estar especialmente concentrados amanhã (sábado)", frisou, explicando ter tido "um dia calmo", até porque beneficiou "de uma melhor posição em estrada" do que os pilotos à sua frente.

O estónio entrou ao ataque e venceu as primeiras cinco das oito especiais do dia, assegurando uma vantagem confortável de 23,6 sobre o segundo classificado que, na altura, era Ogier.

Mas Sordo respondeu, tal como fizera em Portugal, vencendo as restantes três classificativas, recuperando a segunda posição a Ogier.

"Estou satisfeito com o carro e com os pneus. Na primeira especial lutei um pouco com o carro, não sentia aderência mas, depois, senti-me bem ao longo do dia", explicou o espanhol.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), vencedor do Rali de Portugal há duas semanas, teve um dia difícil e não conseguiu melhor do que o quarto lugar, já com 1.02 minutos de atraso para o líder.

Pior fez o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que se viu atrasado por dois furos e perdeu 1.03,2 minutos para o companheiro de equipa que lidera a prova.

No sábado, disputa-se o segundo de três dias da competição, com 129,62 quilómetros cronometrados, divididos por oito especiais.