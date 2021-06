Mads Ostberg multado por dizer asneiras em direto na TV

O norueguês Mads Ostberg (Citroën C3) foi multado este domingo em mil euros e com 25 pontos em suspenso no campeonato do mundo de WRC2 depois de ter praguejado em direto na televisão da prova.

Os comissários consideraram que Ostberg usou linguagem imprópria após terminar a 18.ª e antepenúltima especial, em que um furo lhe fez perder a liderança da categoria WRC2.

O piloto norueguês terminou a especial visivelmente irritado, deixando escapar quatro palavrões em apenas duas frases, em que criticava, também, o desempenho dos pneus Pirelli.

Ostberg acabou multado em mil euros e corre o risco de perder 25 pontos no campeonato se voltar a cometer alguma falha.

Os regulamentos da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o código desportivo consideram que o uso de palavrões é considerado "comportamento antidesportivo", pois "afeta a imagem do desporto em geral e colide com os valores defendidos pela FIA".

Mads Ostberg terminou a prova na sexta posição, segunda da classe atrás do finlandês Jari Hutuben (Hyundai i20) e, com isso, falhou o assalto ao primeiro lugar do campeonato, tendo menos dois pontos do que o líder, o compatriota Andreas Mikkelsen (Skoda Fábia).