Rovanperä mais perto de fazer história ao alargar vantagem no Rali da Estónia

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ficou este sábado mais perto de fazer história no campeonato do Mundo, ao alargar a vantagem na liderança do Rali da Estónia, sétima prova do Mundial, que se disputa naquele país até domingo.

O piloto finlandês, mas radicado na Estónia, concluiu este segundo dia de prova com o tempo 2:17.46,8 horas, alargando para 50,7 segundos a vantagem sobre o segundo classificado, o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), que não competia há oito meses.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) manteve a terceira posição, mas já a 1.20,9 minutos do líder que, aos 20 anos, se pode tornar no mais jovem de sempre a vencer uma prova do Campeonato do Mundo.

Rovanperä entrou ao ataque este sábado, ganhando 14 segundos logo na primeira das nove especiais cronometradas do dia. Ao longo da jornada, a vantagem foi crescendo até aos 50,7 segundos.

"As diferenças ontem [sexta-feira] eram muito mais curtas, mas hoje conseguimos aumentá-las bastante", frisou o jovem piloto da Toyota.

Rovenperä admitiu ter "preparado bem a primeira especial, pois sabia que era um sítio onde se podiam fazer grandes diferenças".

Esta foi mesmo a única especial ganha hoje pelo finlandês, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) a triunfar nas seis seguintes, depois de sexta-feira ter sido obrigado a desistir com dois furos no seu i20.

Craig Breen ainda apanhou um susto no derradeiro troço, ao acertar numa pedra no interior da estrada, que lhe provocou uma fuga de óleo na suspensão.

O líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), manteve um aceso duelo com Neuville durante a manhã, mas o piloto da Hyundai conseguiu cavar uma diferença de 17 segundos à tarde.

Neuville ganhou o penúltimo troço e Ogier a derradeira superespecial.

Este domingo disputam-se mais seis especiais, incluindo a power stage final, com um total de 52,1 quilómetros.