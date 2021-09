Regresso do Mundial de ralicrosse a Montalegre antecipado para 16 e 17 de outubro

O regresso do Mundial de ralicrosse ao Circuito Internacional de Montalegre foi antecipado para 16 e 17 de outubro, de forma a receber o maior número de pilotos, incluindo os principais candidatos ao título, divulgou esta segunda-feira a organização.

Em comunicado, a organização explicou que a pedido do promotor da prova, o município de Montalegre e o Clube Automóvel de Vila Real acederam em antecipar o evento, inicialmente previsto para 23 e 24 de outubro, para a semana anterior, de forma "a que a prova portuguesa receba o maior número possível de pilotos, incluindo os principais candidatos ao título".

A prova portuguesa, no circuito que se situa no sopé da serra do Larouco, no distrito de Vila Real, recebeu a competição entre 2014 e 2018. Em 2020 a etapa foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Após três etapas, em Barcelona, Espanha, em Höljes, Suécia, e em Lohéac, França, o campeonato na categoria principal World RX é liderado pelo sueco Timmy Hansen (Peugeot 208), com 85 pontos, seguido do sueco Kevin Hansen (Peugeot 208) com 75 pontos e do húngaro Krisztián Szabó (Hyundai i20) com 58 pontos.

Além da principal categoria World RX, o calendário conta ainda com o novo campeonato RX2e, que será o primeiro campeonato de ralicrosse elétrico da FIA, o campeonato europeu RX1, anteriormente denominado como Supercars, e a prova Euro RX3, anteriormente conhecida como Super1600.

Em Montalegre, além da categoria principal, decorrerá a prova Euro RX3 e as provas de suporte de Kartcross e Kartcross Júnior, adiantou ainda a organização.

A quarta e quinta prova do Mundial de ralicrosse decorrem em Riga, na Letónia (18 e 19 de setembro), seguindo-se a sexta etapa em Spa-Francorchamps, na Bélgica (09 e 10 de outubro) e a sétima ronda em Montalegre (16 e 17 de outubro). A competição termina em Nürburgring, na Alemanha, com as duas últimas rondas (27 e 28 de novembro).