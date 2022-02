Câmara de Coimbra diz que rali e serenata na mesma noite são compatíveis

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, afirmou esta segunda-feira que, caso seja necessário, será possível compatibilizar superespecial de rali e serenata monumental, que estão marcadas para a mesma noite, a 19 de maio.

"Se necessário for [acontecerem] no mesmo dia, é possível compatibilizá-las e é possível porque não queremos perder a especial noturna - queremos que se torne num dos ícones do Rali de Portugal - e, obviamente, ninguém quer pôr em causa a Queima das Fitas e o seu início tão emblemático", disse o presidente da Câmara, que falava durante a Assembleia Municipal de Coimbra, em resposta a um deputado do PS.

O deputado socialista Luís Silva tinha criticado o facto de estar prevista uma superespecial para a mesma noite da serenata monumental - momento tradicional que marca o arranque da Queima das Fitas -, salientando que não se pode avançar com o apoio a esse evento do Rali de Portugal "à custa" daquilo que é um dos marcos da identidade coimbrã.

"Nunca pensei que se agendasse a superespecial e a serenata para o mesmo dia. Um evento conhecido pelo barulho que faz coincide com um evento que precisa de silêncio absoluto para ser ouvido. É caricato", apontou.

Em resposta, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, realçou que a Câmara de Coimbra não define nem o calendário internacional de provas de rali, nem o calendário das festas académicas (estipulado pela Universidade de Coimbra).

"Não temos jurisdição nem num setor, nem noutro. O que faremos é procurar compatibilizar as duas iniciativas", frisou.

O autarca notou que "até poderá ser interessante" ter os dois eventos a decorrer no mesmo dia, com "milhares de visitantes para ver a superespecial" a poderem "assistir a um dos mais importantes rituais académicos".

"Vamos trabalhar para que seja possível", concluiu.

De acordo com a imprensa local, o anúncio da data da superespecial apanhou a organização da Queima das Fitas de surpresa, com o secretário-geral da Comissão Organizadora, Carlos Missel, a afastar a possibilidade de um reagendamento da festa dos estudantes, cujo calendário foi aprovado pelo Senado da Universidade de Coimbra em 2021.