As principais figuras dos ralis à escala global estão de regresso ao nosso país para a 55ª edição do Vodafone Rali de Portugal e com duas lendas entre elas: Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, respetivamente detentores de nove e oito títulos de campeão do Mundo. E sem esquecer o jovem líder do Mundial de Ralis (WRC), Kalle Rovanperä, ou o campeão de 2019, Ott Tänak, entre outros. Um privilégio tê-los cá!



Esta será uma edição especial, muito especial, não só marcada pela estreia dos novos carros híbridos (Rally1) do WRC em eventos de terra e logo em Portugal, mas também pelas novidades do traçado e pelas surpresas aguardadas ao longo da prova, entre 19 e 22 de maio. É que a FIA (Federação Internacional do Automóvel) e o promotor do WRC elegeram o Rali de Portugal como o cenário ideal para a comemoração dos 50 anos do Campeonato do Mundo de Ralis.



Neste guia, vamos apresentar-lhe a edição deste ano da prova portuguesa, que para muitos ainda é o melhor rali do Mundo, e faremos ainda uma passagem pelo que já aconteceu na temporada do WRC, com três provas já disputadas, e no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que vai para o quarto evento da temporada.