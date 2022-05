Rali de Portugal: Elfyn Evans foi o mais rápido no Shakedown

O gales Elfyn Evans foi o mais rápido no Shakedown do Rali de Portugal, em Paredes. O piloto da Toyota fixou um tempo de 2:56.1 na sua terceira passagem pelo troço, ficando à frente de Craig Breen (M-Sport Ford) e de Ott Tänak (Hyundai).Os campeoníssimos Sébastien Ogier e Loeb não foram além do 7.° e 10.° melhor tempo, respetivamente, ao passo que o atual líder do Mundial de Ralis, Kalle Rovanperä, fez o 8.° melhor registo. Recorde-se que o Shakedown não conta para a classificação. A primeira classificativa é ao final da tarde de hoje, na inédita superespecial de Coimbra.1.º Elfyn Evans, Toyota, 2:56.12.º Craig Breen, M-Sport Ford, +0.43.º Ott Tänak, Hyundai, +0.74.º Thierry Neuville, Hyundai, +0.85.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +1.16.º Dani Sordo, Hyundai, +1.27.º Sébastien Ogier, Toyota, +1.38.º Kalle Rovanperä, Toyota, +1.59.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +2.010.º Sébastien Loeb, M-Sport Ford, +2.411.º Takamoto Katsuta, Toyota, +2.812.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +5.8