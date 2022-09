José Pedro Fontes lidera Rali do Alto Tâmega após primeiro dia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto José Pedro Fontes (Citroën C3), navegado por Inês Ponte, lidera o Rali do Alto Tâmega, penúltima prova do Campeonato de Portugal, após as primeiras três das nove especiais da prova.

José Pedro Fontes concluiu este primeiro dia de prova com o tempo de 18.10,2 minutos e apenas 0,4 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20), segundo classificado.

Armindo Araújo (Skoda Fábia), que se pode sagrar campeão nacional já nesta prova se ficar nos quatro primeiros lugares, é terceiro, a 9,3 segundos do líder.

"Estamos dentro da discussão do rali e, acima de tudo, temos controlados os nossos dois adversários na luta pelo título. Esse é o nosso maior objetivo e amanhã [sábado] vamos manter o nosso foco nesse sentido", afirmou, no final da etapa, o piloto de Santo Tirso.

No sábado, os pilotos enfrentam mais seis provas especiais de classificação, com dupla passagem por CIM-Alto Tâmega, Carvalhelhos/Boticas e Boticas/Vidago, que na última passagem funciona como 'power stage', que atribui pontos extra aos três pilotos mais rápidos.