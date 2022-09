Tänak é o primeiro líder no Rali da Nova Zelândia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é o primeiro líder do Rali da Nova Zelândia, 11.ª e antepenúltima prova do Mundial de Ralis, depois de ter ganho a especial de abertura.Tänak concluiu os 1,78 quilómetros da super-especial em 1.45,8 minutos, deixando o irlandês Craig Breen (Ford Puma) em segundo lugar, a 0,9 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 1,6 segundos.

"Veremos o que podemos fazer. Tinha a cabeça a andar à roda e não foi muito divertido. A questão do título não depende de nós", frisou Tänak.

O líder do campeonato, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que se pode sagrar campeão este fim de semana se vencer e Tänak não pontuar na power stage final, foi apenas sexto, a 2,6 segundos do mais rápido.

Rovanperä, que completa 22 anos este sábado, tinha sido o mais rápido no shakedown.

O campeão em título, Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que regressa ao campeonato nesta prova, foi oitavo, a 4,5 segundos.

Os pilotos enfrentam esta sexta-feira 157,64 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais.