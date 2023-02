Kalle Rovanperä lidera rali da Suécia após primeira especial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) é o primeiro líder do rali da Suécia, a segunda ronda do Campeonato do Mundo, após vencer a especial de abertura.

O campeão mundial em título gastou 3.23,3 minutos para cumprir os 5,16 quilómetros do troço, marcado pela neve e pelo gelo, deixando o estónio Ott Tänak (Ford Puma) na segunda posição, a 1,2 segundos. O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) foi o terceiro, a 3,1 segundos do companheiro de equipa, sofrendo um ligeiro toque na suspensão traseira.

"Correu bem. Em algumas partes estava um pouco escorregadio, com neve solta. Não senti que estivesse a pilotar assim tão bem", comentou o mais jovem campeão mundial de sempre.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi apenas o quinto, atrás do finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), cedendo já cinco segundos para o líder.

"Acho que fui cauteloso demais", admitiu Neuville, no final do troço.

O português Hugo Magalhães, que navega o estónio Robert Virves (Ford Fiesta MKII), foi 23.º, a 17,8 segundos do vencedor.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam 106,6 quilómetros cronometrados, divididos por sete especiais.