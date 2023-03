Mikko Heikkila lidera Rali de Serras de Fafe acidentado

O finlandês Mikko Heikkila (Skoda Fábia) lidera o Rali Serras de Fafe após um acidentado primeiro dia de competição, que teve três especiais canceladas nesta prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis e para o Europeu.



O acidente sofrido pelo português Armindo Araújo (Skoda), durante a sétima especial da prova, foi a nota dominante de um dia em que Mikko Heikkila terminou na frente, com 4,2 segundos de vantagem para o norueguês Mads Ostberg (Citroën C3). O neozelandês Heyden Paddon (Hyundai i20) é o terceiro, a 17,2.

Armindo Araújo, que era 10.º nessa altura, despistou-se a alta velocidade quando perdeu uma das rodas do Skoda antes da aterragem num salto.

O piloto de Santo Tirso foi transportado ao hospital de Vila Real, sem nenhum ferimento aparente. Ainda assim, de acordo com informação de fonte oficial da equipa à agência Lusa, deverá ficar internado esta noite em observação, pelo facto de ter perdido os sentidos durante alguns momentos na sequência do embate.

A organização foi forçada a cancelar as duas passagens por Vieira do Minho (SS5 e SS9) e a segunda por Cabeceiras de Basto por razões de segurança.

O irlandês Craig Breen (Hyundai i20), habitual piloto do Mundial de Ralis mas que este ano está também a disputar o campeonato português, liderou até à segunda especial da tarde, na qual um furo o fez perder cerca de três minutos e cair para 20.º da geral. Desta forma, Miguel Correia (Skoda Fábia) é o melhor português, no 16.º lugar, com 23,2 segundos de vantagem sobre Breen. O piloto bracarense ainda fez um pião e sentiu problemas no diferencial traseiro.

Ricardo Teodósio (Hyundai i20) é o terceiro, a 46,9 segundos de Miguel Correia, após uma jornada em que se queixou da afinação do carro.

Para domingo estão previstas mais oito especiais, com um total de 84,28 quilómetros.