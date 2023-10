Acidente de Elfyn Evans deixa título nas mãos de Rovanperä

O despiste do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) na terceira das seis especiais de sábado do Rali do Centro Europeu, 12.ª e penúltima prova do Mundial, deixou o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) com o bicampeonato praticamente assegurado.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) terminou o dia na frente da classificação, com 26,2 segundos de vantagem sobre Rovanperä. O estónio Ott Tänak (Ford Puma) é o terceiro, a 1.49,1 minutos.

Rovanperä até começou o dia na frente, com 36,4 segundos de vantagem sobre Neuville. Na primeira especial cedeu 1,2 segundos, parecendo ter a vitória bem encaminhada, com Evans em terceiro, a fazer pela vida na luta pelo título.

Sabendo que tinha de terminar à frente do colega de equipa para manter vivas as esperanças de levar a decisão para a derradeira prova, no Japão, arriscou.

O finlandês ressentiu-se e cometeu um erro na segunda especial do dia. Num gancho à direita, falhou a travagem e saiu fora de estrada. A vantagem para Neuville encolheu para os 10,9 segundos.

Mas o verdadeiro golpe de teatro chegou no troço seguinte, com a saída de estrada de Evans a deixar o finlandês ainda mais tranquilo, até ao ponto de entregar a liderança da prova a Neuville, já fora da luta pelo título.

"Sabia que o Elfyn estava fora. Por isso, para que é que haveria de correr mais riscos? É uma pena pelo Elfyn e pelo [navegador] Scott [Martin]. Espero que estejam ambos bem. Deram uma boa luta e teria sido difícil para nós continuar a atacar", explicou o finlandês.

Kalle Rovanperä frisou que "ser o último carro em pista tornou as coisas bastante complicadas", pois as estradas alemãs e austríacas já estavam bastante mais escorregadias do que para os primeiros concorrentes.

Partindo com 31 pontos de vantagem sobre Evans, com 60 ainda em jogo, Rovanperä precisa, apenas, de marcar mais do que o companheiro de equipa, que deverá regressar no domingo para tentar pontuar na power stage final (distribui cinco pontos pelos cinco mais rápidos).

"Agora, o objetivo é diferente. Vamos tentar fechar e marcar pontos para o campeonato", concluiu Rovanperä.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que furou logo na primeira especial de sexta-feira, confessou ter perdido "a motivação", mas manteve o quarto lugar, a 2.20,2 do comandante.

No domingo, disputam-se as últimas quatro especiais, com um total de 67,4 quilómetros cronometrados.