Entre os pilotos continentais, mais preocupados com os pontos para o nacional de ralis, o melhor é José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) , terceiro da geral, a 51,7 segundos do líder, mas com 29,4 segundos de vantagem sobre Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), com Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) a fechar o top 5 no final do segundo dia, a mais de dois minutos do líder.O líder do campeonato, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), com um furo durante a secção da manhã, perdeu contacto com os mais rápidos e terminou o dia no nono lugar, mas quinto entre os que pontuam para o nacional de ralis.Quanto ao italiano Giandomenico Basso, detentor do maior número de triunfos neste rali - 2006, 2007, 2009 e 2013 - e que a convite da Hyundai Portugal alinha com o i20 do campeão nacional, Carlos Vieira, ainda a recuperar das lesões provocadas pelo acidente no Rali Vidreiro, abandonou logo após a primeira especial do dia, estando em aberto a possibilidade de regressar no domingo em sistema `Rali 2´, com as respetivas penalizações.A prova ficou também marcada pela anulação da 5ª PEC, Palheiro Ferreiro, depois do despiste de João Silva, tendo ele e o seu navegador, Vítor Calado, sido assistidos no local e transportados de seguida para o hospital.Segundo fonte da organização disse à agência Lusa, os dois pilotos foram transportados para o hospital Nélio Mendonça "por precaução, devido ao impacto sofrido no acidente", encontrando-se "estáveis, sem problemas de maior".O Rali da Madeira termina no domingo com as últimas oito especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Câmara de Lobos (10,49 km), Ponta do Sol (8,02 km), Ponta da Pargo (13,11 km) e Rosário (11,37 km).