A fechar o pódio na Madeira ficou José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), primeiro entre os pilotos que pontuam para o Campeonato Nacional de ralis, a 2.10,1 minutos de Alexandre Camacho.



Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), terceiro no campeonato, teve uma saída de estrada na penúltima classificativa, a segunda passagem por Ponta do Pargo, e abandonou.



Com Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) a terminar em quinto, mas segundo entre os pilotos do Nacional, Miguel Barbosa ficou mais longe da frente nas contas do campeonato, já que também perdeu pontos para Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), que, apesar de terminar no sétimo lugar, a mais de seis minutos do vencedor, mantém a liderança do Nacional, somando os pontos de quarto classificado entre os pilotos continentais.



O madeirense Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) repetiu este sábado a vitória de 2017 no Rali da Madeira, sétima prova do Campeonato Nacional de Ralis, que dominou desde o início, vencendo 16 das 19 classificativas na pérola do Atlântico.Ficou novamente em casa o troféu que consagra o vencedor do Rali da Madeira, num rali onde o conhecimento que os pilotos da ilha têm da prova acabou por voltar a ser fator determinante, com outro madeirense, Miguel Nunes (Citroen DS3 R5), segundo classificado, a 39,1 segundos do vencedor.

Autor: Lusa