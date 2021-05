André Villas-Boas assume "responsabilidade social e humanitária" no Rali de Portugal

André Villas-Boas vai deixar de pensar em futebol até ao final desta semana, uma vez que vai estar ao volante de um carro de competição no Rali de Portugal. A pressão não é a mesma dos pilotos profissionais, mas o técnico assume que "o peso da responsabilidade social e humaninária é enorme", dado que o seu projeto Race for Good defende três causas nobres. Uma vitória já está conquistada.





"Não sou piloto, nunca fui, nem ambiciono ser, sou treinador de futebol, mas sou uma pessoa que tem esta paixão pelos motores. Tenho uma profissão que me permite usufruir do meu mediatismo para iniciativas como esta, que é a Race for Good. Foi criada recentemente enquanto associação, espero que se torne IPSS, defende três causas muito nobres, que são a Ace Africa, Laureus e a APPACDM do Porto. Com elas tenho-me lançado sempre em cada corrida, em cada evento motorizado, sensibilizando e chamando a atenção das pessoas para as suas causas. Desta vez decidi levar o meu movimento do Race for Good um pouco mais longe e torná-lo finalmente numa associação, esperemos que uma IPSS, para um dia trazer ainda mais sorridos e tocar mais vidas. Esse é o objetivo fundamental. Várias empresas ajudam e vão dar donativos à Race for Good, que revertem de forma equitativa pelas três instituições. Responsabilidade social e humanitária, acima de tudo, e a tentativa de sensibilizar ainda mais pessoas para as causas e trazer mais donativos, que é o mais importante", referiu André Villas-Boas, deixando um desejo em relação ao Rali de Portugal: "Não quero ser o último e levar apenas o carro até final, que é possível, quero também acelerar um bocado e divertir-me, mas compreendo que é uma gestão difícil do rali."