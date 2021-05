André Villas-Boas nas nuvens: «Não é possível, vamos mesmo começar o Rali de Portugal!»

André Villas-Boas partiu para o Rali de Portugal e está a cumprir um sonho de criança. E tudo se tornou realidade esta manhã, quando o treinador de futebol apaixonado pelos desportos motorizados fez o Shakedown de Paredes. Em conferência de imprensa de lançamento do Rali, Villas-Boas expressou as primeiras sensações.





"Quando íamos para o Shakedown eu até disse para o meu copiloto [Gonçalo Magalhães]: 'Isto não é possível, vamos mesmo começar o Rali de Portugal!'", atirou Villas-Boas, visivelmente bem disposto. "Iniciei recentemente a fundação Race For Good. Juntar estas duas coisas fez-me querer participar: a importância do rali, das pessoas que acompanham e destes pilotos de prestígio; mas também a possibilidade de chamar a atenção para causas fantásticas. Vai tudo correr bem e o mais importante é levar o carro até ao fim", comentou. "Somos tão amadores. Somos só duas pessoas a viver um sonho", admitiu.Só que está no sangue de Villas-Boas o espírito competitivo proveniente da sua carreira no futebol e o próprio diz que "é esse o problema", por entre sorrisos. "Tenho quase sempre os meus dois 'eus' em confronto: o lado competitivo vindo do futebol e o lado sensível de um piloto amador. O que vamos fazer amanhã é levar isto com calma, no Norte conheço melhor as classificativas, por onde já passei de bicicleta e com o meu carro umas vezes, aí poderei arriscar um pouco. Mas amanhã quero ir com calma", apontou.Um discurso cauteloso para a abordagem às especiais da região centro do país, mas havia uma explicação: "O maior teste para este rali foi o Rali Vieira do Minho que fizemos recentemente. No outro dia, no domingo, também testámos em Mortágua, mas estava a chover. E eu consegui partir a suspensão! Fomos diretos à parede e parti a suspensão. Não é bom... É por isso que hoje achei boa a aderência, depois do que tinha acontecido no domingo..."Sébastien Ogier, campeão do WRC em sete ocasiões e confesso admirador da equipa de futebol do Marselha, já tinha assumido a vontade de conversar um pouco com André Villas-Boas . Ora, esse momento aconteceu hoje."O Ogier é um grande fã do Marselha e eu dei-lhe uma camisola da equipa e ele ficou muito contente. Ficou com mais peso no carro por causa da camisola do Marselha, que é bem pesada [risos]. Ele disse-me para ir com calma e desfrutar do momento", revelou André Villas-Boas.