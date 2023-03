Armindo Araújo e co-piloto hospitalizados por precaução após acidente no Rali Serras de Fafe

Armindo Araújo despistou-se na 7.ª classificativa do Rali Serras de Fafe, na especial de Boticas/Senhor do Monte, e tanto o piloto de Santo Tirso como o navegador Luís Ramalho foram conduzidos ao hospital para serem observados por precaução, apesar de não aparentarem ter qualquer lesão física."Infelizmente, devido a um furo, Armindo Araújo e Luís Ramalho sofreram um acidente na PEC7 e estão fora do Rali Serras de Fafe. A dupla do Skoda Fabia Rally 2 não apresenta nenhuma lesão física aparente, mas foi transportada para o hospital para a realização de exames complementares", refere a página oficial do piloto no Facebook.A sua assessoria informou que o acidente surgiu ao ter perdido o controlo do carro, após perder a roda da frente direita, tendo o Skoda Fabia ficado em mau estado na parte dianteira. A direção de corrida informou que "acionou de imediato todos os meios de socorro disponíveis para prestarem assistência no local ao piloto e navegador, que não correm perigo de vida", acrescentando que ambos foram transportados para o Hospital de Chaves.Em consequência, Armindo Araújo e Luís Ramalho, campeões nacionais de ralis em título, estão fora do restante Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis e que integra também o Campeonato Europeu de Ralis (ERC). A classificativa em questão acabou por ser interrompida. As duas outras especiais que completariam este dia de sábado já tinham sido canceladas anteriormente pela organização.