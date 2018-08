Continuar a ler

O italiano Giandomenico Basso, detentor do maior número de triunfos neste rali - 2006, 2007, 2009 e 2013 -, é um dos atrativos no rali, no qual conduz o Hyundai i20 R5 de Carlos Vieira, o campeão nacional que é uma das ausências de topo, ainda em fase de recuperação das lesões que sofreu no grave acidente que teve no Rali Vidreiro. O italiano, mais rápido em 2017, este ano não foi além do quinto lugar, logo atrás de Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) e 1,8 segundos mais lento do que Armindo Araújo.



O Rali da Madeira prossegue no sábado com mais 10 especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Campo de Golfe (10,47 km), Palheiro Ferreiro (19,08 km), Cidade de Santana (10,83 km) e Ribeiro Frio (7,19 km), e a fechar as classificativas noturnas de Serragem (8,67 km) e Terreiro da Luta (8,01 km).

O português Armindo Araújo (Hyundai I20 R5) venceu esta sexta-feira a superespecial da Avenida do Mar e lidera o Rali da Madeira, sétima prova do Campeonato Nacional e que pontua para o regional e para o European Rally Trophy.O atual líder do campeonato foi mais rápido do que toda a concorrência (1.39,0 minutos) e sai na frente do rali no sábado com um segundo de vantagem sobre Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), com o algarvio Ricardo Teodósio, vencedor na última prova do campeonato, o Rali de Castelo Branco, a fazer o terceiro melhor tempo, a 1,5 segundos do vencedor.

