Armindo Araújo e Luís Ramalho regressam à competição no Rali Terras D'Aboboreira após lesões

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fabia) e o navegador Luís Ramalho, recuperados de lesão, vão regressar à competição no Rali Terras D'Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, informou esta quarta-feira a assessoria de imprensa dos dois portugueses.

"Após várias semanas de intenso trabalho de recuperação, e já depois do teste efetuado com o Skoda Fabia Rally 2 na passada segunda-feira, os campeões nacionais de ralis receberam luz verde para poderem estar à partida da prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante", pode ler-se na nota.

Os dois portugueses sofreram um violento acidente em 11 de março, no rali Serras de Fafe, e foram transportados para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, tendo alta no dia seguinte.

Na parte final da segunda passagem pela classificativa de Boticas/Sr. do Monte, a dupla campeã nacional de ralis perdeu o controlo do Skoda Fabia Rally 2, após perder a roda da frente direita, numa zona muito rápida, quando seguia a 170 km/h.

Posteriormente, Armindo Araújo detalhou que partiu três costelas, contraiu uma fratura ao nível da coluna e outra na mão esquerda, sendo obrigado a duas intervenções cirúrgicas, enquanto Luís Ramalho sofreu três fraturas nas costelas e uma no pé direito. "Estamos muito felizes por podermos regressar e fazermos aquilo que mais gostamos. Fizemos uma recuperação excelente, num curto espaço de tempo, e isso só foi possível com muito trabalho de fisioterapia e de um excelente acompanhamento médico. Não posso deixar de agradecer a todos os profissionais que estiveram connosco neste período e que muito contribuíram para este nosso rápido regresso. As sensações que tivemos no teste que realizamos com o Skoda foram muito boas e isso deixou-nos ainda mais motivados", contou Armindo Araújo, citado no comunicado.

Apesar de estarem prontos para a competição, Araújo deu conta de que não sabe "como se manterá a condição física durante todas as especiais". "Não partimos com nenhuma expectativa em termos de resultado e o mais importante é ganharmos ritmo competitivo o mais rápido possível. Ao longo do rali veremos onde nos situamos o que poderemos fazer no que toca à classificação. Determinação e motivação não nos falta, isso é garantido", explicou.

O Rali Terras D'Aboboreira inicia-se na sexta-feira de manhã, com a realização dos treinos livres e qualificação. A primeira especial está agendada para as 16 horas.