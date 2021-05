Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Armindo Araújo é o melhor português no Rali de Portugal Piloto do Skoda Fabia Evo diz "que não podia pedir mais" e destaca "grande atitude" do público





Armindo Araújo, Piloto do Skoda Fabia Evo

• Foto: LUSA / EPA