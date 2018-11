Armindo Araújo é o primeiro pentacampeão nacional de ralis

Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) é virtual campeão nacional de ralis e tornou-se este sábado o primeiro a conquistar o título cinco vezes, graças ao abandono de Ricardo Teodósio no Rali do Algarve, nona e última prova do campeonato.Apesar de ainda faltar disputar a secção da tarde, com três especiais de classificação para cumprir, Armindo Araújo já pode festejar o 'penta', depois de Ricardo Teodósio ter sido forçado a abandonar quando liderava o rali, devido a problemas no motor do Skoda Fabia R5 durante a passagem por Monchique, a última classificativa da manhã.Armindo Araújo, no ano de regresso ao campeonato nacional, do qual esteve afastado cinco anos, torna-se o piloto com mais títulos de campeão português de ralis, ultrapassando Carlos Bica e Joaquim Santos, ambos com quatro.O piloto de Santo Tirso ostenta ainda no palmarés o título de Campeão Mundial de Grupo N (Produção).