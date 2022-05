Armindo Araújo foi o melhor português na superespecial de Coimbra

Armindo Araújo foi o português com o melhor tempo registado na superespecial de Coimbra, que abriu a competição na edição deste ano do Rali de Portugal. O piloto de Santo Tirso, que é o atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), fez o 17.º tempo, a 6,2 segundos do registo de Thierry Neuville, o vencedor da classificativa.Bruno Magalhães foi o segundo melhor piloto luso, no 23.º lugar e a 1,6 segundos de Armindo Araújo, seguido de Ricardo Teodósio e Miguel Correia. Recorde-se que as contas do Rali de Portugal respeitantes ao CPR terminam no final do dia desta sexta-feira e a classificativa de Mortágua será disputada no regime de Power Stage para os concorrentes do CPR.