Armindo Araújo lidera contas do Nacional após primeiro dia do Rali Terras D´Aboboreira

O piloto francês Adrien Fourmoux (Ford Fiesta R5) terminou esta sexta-feira na liderança o primeiro dia do Rali Terras D´Aboboreira, sexta e penúltima prova do Nacional, para o qual é Armindo Araújo quem está na frente.

O piloto de Santo Tirso (Skoda Fabia R5), já cinco vezes campeão nacional, procura nesta prova encurtar a distância, ou mesmo ultrapassar na liderança do campeonato Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), que chegou a Amarante com apenas 9,44 pontos de vantagem sobre Armindo Araújo.

Na primeira das duas passagens do dia pela especial de Aboboreira (16 km), o vice-líder foi mais rápido que toda a concorrência, mas não foi além de um terceiro melhor tempo na segunda passagem, atrás do líder do rali e também de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5).

O piloto algarvio, campeão nacional em título, procura adiar a decisão do título para a última prova da época, o Rali do Algarve.

Quanto ao líder do Nacional, não foi além de um quinto lugar no final do primeiro dia e parte para as quatro classificativas de sábado, as duplas passagens por Amarante (23,67 km) e Baião (10,52 km), a 13,6 segundos de Armindo Araújo e a 12,1 de Ricardo Teodósio.

No meio da luta entre os candidatos ao título nacional ficou Miguel Correia (Skoda Fabia R5), o quarto mais rápido no final do primeiro dia do Terras D´Aboboreira, a 8,1 segundos de Adrien Fourmaux.