Armindo Araújo lidera penúltima prova do nacional de Ralis

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) lidera o rali da Água, penúltima prova do Campeonato de Portugal, que este fim de semana se disputa em Chaves (Vila Real).

Armindo Araújo terminou as duas primeiras classificativas da prova com 4,6 segundos de vantagem sobre o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20), com José Pedro Fontes (Citroën C3) em terceiro, a 11,7 segundos.

"Começámos com calma e muita paciência, de modo a não cometer erros, conseguindo tempos interessantes. No segundo troço, chovia bastante e havia enxurradas de água com pedras e terra, mas as afinações do Skoda funcionaram bem", disse o líder da prova.

Pelo caminho ficou já o madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3), que capotou quando era sexto classificado, sem consequências físicas para piloto e navegador.

Também Pedro Meireles (Hyundai i20) desistiu, mas com problemas mecânicos.

Miguel Correia (Skoda Fábia) errou na escolha de pneus e cedeu já mais de um minuto para o líder, fechando o dia na sétima posição.

No sábado disputam-se as sete especiais finais.