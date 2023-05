Armindo Araújo quer ser o melhor português e Kris Meeke está concentrado no CPR

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) revelou esta sexta-feira que espera ser "o melhor português no final" da 56.ª edição do Rali de Portugal, que vai sexta-feira para a estrada.

Com 17 presenças na prova no Automóvel Club de Portugal (ACP), que este ano é a quinta ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, mas que também pontua para o Campeonato de Portugal (CPR), Araújo mostra-se já "recuperado" do violento acidente sofrido em Fafe, no início de março, na ronda de abertura do CPR.

"O acidente foi um grande impacto. Fui obrigado a falhar uma corrida e perdi pontos para o campeonato. Mas recuperei da cirurgia [à mão direita], fisicamente estou bastante bem. Espero ser o melhor português da corrida", frisou o piloto natural de Santo Tirso, em conferência de imprensa.

Já o norte-irlandês Kris Meeke, que vai disputar a prova pela Hyundai Portugal, ocupando o lugar do malogrado Craig Breen, piloto irlandês que faleceu durante um teste para o Rali da Croácia, quarta prova do Mundial, diz-se concentrado no dia de sexta-feira, o único pontuável para o campeonato português.

"É bom estar de volta apesar de não ser pelo melhor dos motivos. Na primeira vez que falaram comigo foi poucos dias depois do acidente do Craig, mas ainda era muito cedo. Passados alguns dias voltámos a falar, aconselhei-me com a família do Craig e decidi aceitar", contou.

Meeke, que já venceu o Rali de Portugal em 2016, quando corria pela Citroën, sublinhou que "a prioridade é o primeiro dia". "Estou a pilotar para a Hyundai Portugal [que disputa o CPR]. A partir de sábado não há pontos para nós", sublinhou.

Ainda assim, o piloto norte-irlandês, que tripula um Hyundai Rally 2, diz que é na segunda categoria do campeonato (WRC2) "que se passa toda a ação". "O nível é elevado. É um grande desafio para mim e estou ansioso por ele", destacou.

A 56.ª edição do Rali de Portugal tem a partida simbólica esta noite, em Coimbra, e, ao contrário do que tem sido hábito nos últimos anos, não conta com nenhum troço cronometrado esta quinta-feira.

Assim, as cerca de 90 equipas presentes vão sair para a estrada na sexta-feira, com oito provas especiais de classificação (PECs), incluindo a superespecial que encerra o dia, na Figueira da Foz.

No total, os pilotos têm 120,59 quilómetros cronometrados pela frente.

Esta primeira jornada serve, também, para definir a classificação para os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que tem aqui a sua quarta jornada.