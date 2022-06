Armindo Araújo termina primeiro dia na frente no Rali de Castelo Branco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fabia) terminou este sábado o primeiro de dois dias do Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal, na frente da classificação, com 2,2 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20).



Após os primeiros seis troços cronometrados hoje disputados, Araújo tinha uma vantagem de 7,4 segundos para a concorrência, tendo vencido três das especiais durante o dia. No entanto, nas duas super-especiais disputadas já esta noite, Bruno Magalhães levou a melhor em ambas, recuperando 5,2 segundos ao líder.

José Pedro Fontes (Citroën C3) é terceiro, a 14,8 segundos do comandante.

"Especial após especial fomos conseguindo ganhar alguns segundos importantes aos mais diretos adversários. Neste rali, as diferenças nunca são muito grandes e estamos muito satisfeitos por terminarmos as primeiras classificativas na frente. Andamos sempre muito rápido, não cometemos qualquer erro, o carro esteve irrepreensível. Foi um ótimo dia, sem dúvida", comentou Armindo Araújo.

Para domingo, estão previstas mais quatro classificativas, num total de 42 quilómetros cronometrados. "Será ainda mais exigente que o de hoje e penso que poderá trazer diferenças maiores. Teremos que entrar concentrados e num ritmo novamente muito forte, para conseguirmos sair daqui com o resultado que ambicionamos", frisou o piloto de Santo Tirso.