Armindo Araújo vence o Rali de Portugal para o campeonato nacional

Armindo Araújo é o vencedor do Rali de Portugal no que diz respeito às contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que encerravam após a Super-especial da Lousada. O piloto de Santo Tirso tinha como principal opositor o madeirense Bernardo Sousa mas foi o mais rápido no duelo direto na pista da Lousada, perante o olhar de muitos adeptos.





Araújo soma 25 pontos por terminar em 1.º lugar e mais 3 por ter sido o mais rápido na 'Power Stage', que na prova pontuável para o CPR, foi disputada em Mortágua. "Conseguimos tudo o que queríamos: a pontuação máxima para o CPR, vencemos a Power Stage, passámos para a frente do campeonato. O que queríamos para o primeiro dia está cumprido, agora é ir até ao fim e tentar ser o melhor português", afirmou Armindo Araújo no final da classificativa, a oitava e última do dia.O piloto ultrapassa Ricardo Teodósio e isola-se na liderança do campeonato português, totalizando 50 pontos (tinha somado 22 no Rali Terras d'Aboboreira). Bernardo Sousa fechou em 2.º lugar e Teodósio ficou em 3.º.