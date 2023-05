Azar bate à porta de Neuville na luta pelo 2.º lugar no Rali de Portugal: «Acabou!»

O dia de sábado terminou com a discussão sobre possíveis instruções de equipa, no seio da Hyundai, que pudessem favorecer Thierry Neuville na luta pelo 2.º lugar e para a conquista de importantes pontos nas contas do campeonato do mundo, mas o dia começou da pior maneira para o piloto belga.Na primeira classificativa deste domingo, em Paredes, o piloto já iniciou o troço com problemas de potência no motor do Hyundai i20 Rally1. Não passava da terceira velocidade e acabou por perder mais de um minuto, caindo de 3.º para 5.º classificado."Acabou! É semelhante ao que se passava ontem à noite... Temos de ver", disse Neuville no final da especial. No sábado à noite, na chegada à Exponor, era visível algum fumo a sair do carro de Neuville, de acordo com o canal WRC+. Com isto, Esapekka Lappi subiu ao 3.º lugar.O melhor tempo em Paredes foi o de Takamoto Katsuta, 1,8 segundos mais veloz do que o líder da prova, Kalle Rovanperä, que fez a segunda melhor marca. "Parece que ainda fomos demasiado rápidos. Não sei bem o quão devagar devo ir. Mas deu para gerir os pneus", admitiu, com sorrisos à mistura, o finlandês de 22 anos.1.º Takamoto Katsuta, Toyota, 8.02,9 minutos2.º Kalle Rovanperä, Toyota, +1,8 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +2,3 s4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +4,3 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +10,0 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:07.53,3 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +58 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +1.19,1 m4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2.24,3 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.33,2 m