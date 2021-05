Bernardo Sousa aproxima-se de Armindo Araújo na luta do CPR

Bernardo Sousa aproximou-se de Armindo Araújo na luta pelos pontos do Campeonato de Portugal de Ralis, contabilidade que ficará fechada no final da jornada de hoje. O piloto madeirense fez melhores tempos do que o campeão nacional de 2020 tanto na segunda passagem por Góis como em Arganil.





Nesta altura, os pilotos vão abordar o troço de Mortágua com Armindo Araújo a ter apenas 4.7 segundos de vantagem sobre Bernardo Sousa. Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães estão a mais de um minuto de distância.A especial de Mortágua está de volta ao Rali de Portugal e os concorrentes do WRC serão os primeiros a cumprir o trajeto.