Bernardo Sousa e Hugo Magalhães recebem Cartão Branco por auxílio a Armindo Araújo

O piloto Bernardo Sousa e o navegador Hugo Magalhães receberam um Cartão Branco da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) pela sua atuação no auxílio ao piloto Armindo Araújo (Skoda), acidentado no sábado no rali Serras de Fafe.

"Esta distinção prende-se com a conduta humana eticamente correta, no que diz respeito ao auxílio prestado aos concorrentes acidentados Armindo Araújo e Luís Ramalho. No acidente, cuja gravidade necessitou de uma intervenção médica urgente, teve especial importância a atuação do piloto Bernardo Sousa e do navegador, Hugo Magalhães que, sendo os concorrentes que os seguiam na estrada, prestaram um imediato auxílio aos sinistrados, efetuando imobilização cervical, manobra que se revelou essencial e importante como primeira atuação", justificou a FPAK, em comunicado.

Armindo Araújo sofreu um aparatoso despiste devido a um furo no seu Skoda Fabia quando seguia a 170 km/h.

Em consequência, para além de ter partido três costelas, contraiu uma fratura ao nível da coluna e outra na mão esquerda.

Já Luís Ramalho sofreu três fraturas nas costelas e uma no pé direito.

O piloto neozelandês Heyden Paddon (Hyundai i20) venceu o rali Serras de Fafe, prova de abertura dos campeonatos da Europa e de Portugal, com o irlandês Craig Breen (Hyundai i20) a ser o melhor dos que participam no campeonato nacional.

O Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva.

O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED - Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK.