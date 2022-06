Bernardo Sousa vence Rali de Lisboa

Bernardo Sousa confirmou a conquista da 2ª edição do Rali de Lisboa este domingo no seu regresso à competição após a participação no Big Brother Famosos, da TVI.O piloto que foi campeão nacional em 2010 foi navegado por Jorge Carvalho no Citroen C3 R5 e terminou com 36 segundos de vantagem para a dupla Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva, em Porsche 911.O Rali de Lisboa terminou hoje com passagens pelos troços de Alenquer, Montejunto e Vinhos de Lisboa.