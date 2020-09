Boticas: Rampa adiada para novembro

O município de Boticas, em consonância com o clube organizador Demoporto e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), entendeu cancelar a realização da 5ª Rampa de Boticas, pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha.





A prova estava agendada para os dias 19 e 20 de setembro e será realizada a 21 e 22 de novembro, "se nessa altura as condições de segurança assim o permitirem e a evolução da pandemia de Covid-19 seja favorável".Esta entidades entenderam não estarem reunidas as necessárias condições de segurança, nem garantida a salvaguardada da saúde pública, nomeadamente no que diz respeito à inexistência de concentrações superiores a 10 pessoas.Portugal entra em situação de contingência a partir das 00h00 do dia 15 de setembro.