Bruno Magalhães segura liderança no Rali Vinho da Madeira

O piloto Bruno Magalhães surpreendeu esta sexta-feira ao terminar a primeira etapa do Rali Vinho da Madeira (RVM) na liderança, num dia dominado pelo madeirense Alexandre Camacho, que comandava até à última classificativa.

O piloto de fora da região com mais participações na prova (20) voltou a fechar o segundo dia de RVM na frente, após ter vencido a emblemática superespecial na quinta-feira.

Ao volante de um Hyundai I20 Rally2, Bruno Magalhães e Hugo Magalhães fecharam o dia com chave de ouro, vencendo a última classificativa, segurando o primeiro posto com a marca de 1:08.13,09 horas.

Os madeirenses Alexandre Camacho e Pedro Calado, a bordo de um Skoda Fabia Rally2 Evo, dominaram praticamente toda a primeira etapa da competição, mas acabaram por deixar escapar a liderança na classificativa de Santana, terminando no segundo lugar, a oito segundos da liderança.

Qualquer um dos dois pilotos pode tornar-se recordista absoluto, caso consigam o quinto triunfo na Madeira.

O recorde de vitórias pertence a Américo Nunes, Andrea Aghini, Giandomenico Basso e a Bruno Magalhães, que levantaram o troféu da prova madeirense em quatro ocasiões. Alexandro Camacho juntou o seu nome a esta lista ao vencer o RVM no último ano.

José Pedro Fontes, com Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) como copiloto, fecharam as contas do pódio.

O RVM, que realiza este ano a 63.ª edição, é igualmente a sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com Bruno Magalhães a liderar nesta competição, com 24,8 segundos para José Pedro Fontes, e 28,6 para Armindo Araújo (Skoda Fabia RaLLy2), terceiro.

A prova, que desde 1959 é promovida pelo Club Sports da Madeira, realiza a segunda e última etapa no sábado, ao longo de oito provas, com passagens duplas em Câmara de Lobos (10,32 km), Ponta do Sol (8 km), Ponta de Pargo (9,77 km) e Rosário (11,37 km), com início as 9:43.