Bruno Magalhães vence superespecial do Rali Vinho da Madeira

O piloto Bruno Magalhães, a bordo de um Hyundai I20 Rally2, venceu esta quinta-feira a emblemática superespecial da Avenida do Mar, que marca o arranque do Rali Vinho Madeira, sexta prova do nacional de ralis.

O piloto, que juntamente com Hugo Magalhães, procura fazer história na competição madeirense, ao tornar-se no primeiro piloto de sempre a conquistar cinco vitórias na prova, foi o mais rápido a percorrer o trajeto na baixa funchalense, com o tempo 1.35.05 minutos.

Num Skoda Fabia Rally2 Evo, o italiano Simone Campedelli, que faz par com a conterrânea Tania Canton, seguiu-se na classificação com a marca 01.35,08, tendo Armindo Araújo e Luís Ramalho fechado o pódio, com 01.35,09, ao volante de um Skoda Fabia Rally2.

O Rali Vinho Madeira regressou na presente edição ao seu itinerário habitual, com o regresso da superespecial da Avenida do Mar, que esteve suspensa devido à pandemia.

O público respondeu da melhor maneira ao regresso da prova espetáculo do rali madeirense e estiveram milhares de pessoas no coração da capital.

A primeira etapa do Rali da Madeira acontece na sexta-feira, ao longo de oito provas especiais, havendo passagens duplas no Campo de Golfe (11,41 km), Palheiro Ferreiro (19,01 km), Boaventura (10,52 km) e Santana (10,84 km), sendo as duas últimas na zona norte da ilha.

A edição 2022 conta com 17 provas especiais de classificação ao longo de três dias, um total de 184 quilómetros cronometrados.

O Rali da Madeira, que realiza este ano a 63.ª edição, é igualmente a sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Esta competição é atualmente liderada por Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2), seguindo-se Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 EVO) e José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) no segundo e terceiro posto, respetivamente.