Camaradagem e fair-flay antes do Rali Vidreiro Centro de Portugal

Miguel Correia (Skoda Fabia RS Rally2/ARC Sport), líder com 116 pontos, seguido de José Pedro Fontes (Citroën/Sports & You) com 115, Ricardo Teodósio (Hyundai/Sports & You) com 108 e Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2/The Racing Factory) com 102, são os quatro pilotos que partem para a última prova do Campeonato, o Rali Vidreiro Centro de Portugal, no fim de semana, com hipóteses de festejarem o título nacional.Em visita ao nosso jornal – poderá ver a reportagem completa na edição de sexta-feira bem como nas plataformas digitais –, foram unânimes em confessar que se não forem os próprios a conquistarem o título nacional que "seja o que for o melhor", ainda que Teodósio e Fontes tenham admitido torcer um pelo outro por serem apoiados pela mesma equipa. A acompanhá-los esteve Bernardo Sousa, fora das contas.Todos, de resto, mostraram grande fair play, rivalidade saudável e uma grande camaradagem. "O nosso desporto não é de contacto físico, é propicio a que todos nos dêmos bem, no fundo o nosso adversário é o tempo", frisaram também em uníssono, os quatro pilotos candidatos. * a.p.m.