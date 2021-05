Carlos Barbosa: «O Rali de Portugal não tem nada a ver com os festejos do Sporting»

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), entidade responsável pela organização do Rali de Portugal, reagiu na noite desta terça-feira às questões levantadas pelo PSD em carta enviada ao Governo, onde o partido questionava se existia um plano de contingência previsto para todas as localidades por onde irá passar a quarta prova do Mundial de Ralis (WRC).





"O plano para o Rali de Portugal de 2021 começou a ser feito quando anulámos o de 2020. Nada tem a ver com os festejos do Sporting, são coisas diferentes. Obvitamente, a carta do PSD é um fait-divers da política que não tem qualquer tipo de interesse", referiu Carlos Barbosa, em declarações ao Porto Canal."Estamos preparados com cerca de 3 mil elementos da GNR e entre 200 e 300 comissários para cumprir o plano de contingência que foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde para o Rali", apontou."Há zonas que não terão público, como o Porto e o Shakedown, noutras como a Lousada haverá 30% da lotação e nos restantes troços haverá um controlo ao acesso do público, uma completa verificação da localização das pessoas para evitar ajuntamentos. Não tem qualquer comparação com o Sporting. Ao PSD ou a Rui Rio bastava terem perguntado ao ACP que nós informávamos", acrescentou.O PSD tinha entregue no Parlamento, esta terça-feira, um requerimento dirigido ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. "Está o Governo em condições de garantir o respeito máximo pelas regras de segurança e a garantia do cumprimento das regras de saúde pública definidas pela Direção-Geral da Saúde para evitar a propagação do vírus Sars-Cov-2 entre as pessoas que vão assistir às provas? Está já definido o Plano de Contingência a adotar em todas as localidades onde decorrerão etapas do Rali de Portugal? Qual é o número de efetivos total do dispositivo alocado a este evento desportivo?", questionou o PSD.O partido tinha apontado a "variadíssimas falhas de planeamento associadas aos festejos desportivos dos adeptos do Sporting Clube de Portugal na sequência da vitória no Campeonato Nacional de Futebol, apesar de se tratar de um acontecimento previsível e cuja antecipação permitiria uma adequada resposta pública".