Carros de golfe no Rali de Portugal? Sim, aconteceu hoje

Por norma, os pilotos fazem o reconhecimento das classificativas de um rali não nos carros de competição mas noutros veículos descaracterizados e, muitas vezes, até de outras marcas. Mas o que se passou em Coimbra esta tarde foi bem diferente do habitual.É que os pilotos utilizaram os típicos carros de golfe (veículos elétricos) para fazerem o reconhecimento da superespecial de Coimbra, inédita no programa do Rali de Portugal, e que se realiza às 19 horas de hoje. Um troço citadino de apenas 2,82 km de extensão que abre as contas da classificação do evento português.