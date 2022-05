Chega a Portugal com zero pontos no Mundial de Ralis e diz: «Este tem mesmo de correr bem!»

Acidente brutal no Rali do Monte Carlo: Adrien Fourmaux voou e saiu ileso Acidente brutal no Rali do Monte Carlo: Adrien Fourmaux voou e saiu ileso

Adrien Fourmaux está a ter um início de temporada para esquecer no Mundial de Ralis (WRC), ao ter somado um total de... 0 pontos nas três primeiras provas do calendário. Protagonizou o acidente mais arrepiante da temporada em Monte Carlo, na Suécia abandonou devido a avaria no seu Ford Puma e na Croácia também abandonou após um despiste que deixou o carro bem danificado."Primeiro, dizer que estou desapontado pelo meu início de época, logo a minha primeira em modo 'full-time', mas agora trabalho no duro para os próximos ralis e garantir que vou chegar ao fim. Este claro que tem de correr bem! Estou a trabalhar para isso. Após o início desapontante estou a trabalhar. É uma pena este início de época, mas ainda há muitos ralis pela frente", disse Adrien Fourmaux.Será dos últimos da categoria principal a ir para a estrada na jornada de amanhã, mas nem por isso olha para uma luta pela vitória. "A minha posição de saída é boa, admito que sim, mas não luto pela vitória, se calhar uns 7 podem lutar pela vitória", completou.Certo é que, apesar deste início desastroso de temporada, o francês continua a merecer a confiança da equipa M-Sport Ford, que o incluiu nos três carros que podem pontuar para o campeonato de construtores neste Rali de Portugal, a par de Sébastien Loeb e Craig Breen."Nós acreditamos nele e penso que seria um entrave ao seu crescimento se o afastássemos", afirmou Richard Millener, o diretor-desportivo da M-Sport Ford, ao site do WRC. "Olhando para a história, a M-Sport sempre esteve na frente no desenvolvimento de jovens pilotos e aquilo por que o Adrien está a passar esta época é uma parte desse processo. Não é fácil para a equipa ver um carro danificaado voltar ao parque e os rapazes terem de dar ainda mais de si para o recompor. E o Adrien compreende e sabe disso", apontou Millener.