Chuva chega ao Minho e Kalle Rovanperä aproxima-se de Elfyn Evans

A tarde deste sábado no Rali de Portugal arrancou com um elemento novo: a chuva. Não foi abundante, mas fez-se sentir nas segundas passagens pelas classificativas de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto.Elfyn Evans continua a ser o líder da classificação geral, no entanto viu Kalle Rovanperä fixar os melhores tempos nestas duas especiais e reduzir a diferença entre ambos no topo da tabela. No final da manhã, Rovanperä tinha um atraso de 18,4 segundos e, agora, é de 9,9 segundos.No restante top 10, Ott Tänak subiu mais uma posição, é agora 8.º à geral, isto porque o britânico Gus Greensmith deu um toque em Vieira do Minho 2, tentou solucionar o problema na roda traseira direita depois do fim do troço, mas não chegou a iniciar Cabeceiras de Basto. Voltou a parar na ligação e está confirmado o abandono, por suspensão partida.Oliver Solberg, da equipa principal da Hyundai mas que compete em Portugal na categoria WRC2, também desistiu devido a um braço de direção partido, em Vieira do Minho.Entre os portugueses, Ricardo Teodósio continua na frente, com vantagem de 40,3 segundos sobre Armindo Aráujo, no final de Vieira do Minho 2. José Pedro Fontes desistiu após a primeira passagem por Amarante, mas estará de volta amanhã, ao que tudo indica.1.º Elfyn Evans, Toyota, 2:45.09,02.º Kalle Rovanperä, Toyota, +9,9 s3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.34,0 m4.º Dani Sordo, Hyundai, +1.40,5 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.34,2 m