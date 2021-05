«Com a Pirelli é estranho, nunca vi nada assim»: Dani Sordo crítico sobre os pneus

A apreensão inicial dos pilotos relativamente aos pneus da Pirelli, que são pela primeira vez submetidos a uma prova de terra no Mundial de Ralis, já subiu de tom. E pela voz de Dani Sordo, o líder do Rali de Portugal.





O piloto espanhol da Hyundai ficou com dois pneus danificados durante as primeiras especiais da tarde desta sexta-feira e demonstrou a sua frustração aos microfones do canal WRC+ no final da classificativa Arganil 2. Sordo continua na liderança, mas viu a vantagem baixar para 8.2 segundos sobre Neuville e 9.3 em relação a Tänak, colegas da Hyundai."Tenho de conduzir devagar. Tive dois pneus com problemas e é estranho. O topo saltou do pneu e não posso carregar. Tenho dois macios um pouco usados e vou tentar gerir", referiu Dani Sordo. "Com a Pirelli é estranho... Nunca vi nada assim", atirou o piloto que, tal como quase todos os concorrentes WRC, seguiu com 4 duros e 2 macios para a secção da tarde.Uma imagem divulgada pela reportagem da Antena 1 no final do troço de Góis 2 mostra os danos a que se refere Dani Sordo.