Covid-19 afasta Andreas Mikkelsen do Rali de Portugal

O Rali de Portugal tem início oficial agendado para esta quinta-feira, mas já há uma baixa entre os 81 pilotos inscritos para a prova portuguesa. Andreas Mikkelsen teve resultado positivo a um teste à Covid-19, o que o impede de alinhar no evento.





"Não faço ideia onde apanhei" o vírus, começou por dizer Mikkelsen. "Mas suspeito que foi em Itália ou na viagem de regresso de Itália. Estou com dores de garganta, dor de cabeça e febre, mas fora isso sinto-me bem", acrescentou, numa publicação partilhada nas suas redes sociais.Mikkelsen mostrou-se "triste" por não poder participar no Rali de Portugal e aponta baterias ao regresso no Rali da Sardenha. O norueguês é um piloto bem experiente e conhecido, até porque já terminou o Mundial de Ralis no 3º lugar final em três ocasiões, em 2014, 2015 e 2016, quando representou a Volkswagen.Este ano participa no WRC 2 e é, por esta altura, o líder do ranking de pilotos na segunda categoria, com 68 pontos somados ao fim de três rondas. No WRC 2 também militam figuras conhecidas como Mads Ostberg ou Esapekka Lappi.Confirmada está também a ausência do piloto português Pedro Meireles, devido a "alguns problemas físicos". O piloto de Guimarães soma 8 pontos no Campeonato de Portugal de Ralis, resultantes da participação no Rali Terras d'Aboboreira, a prova inaugural do calendário nacional.