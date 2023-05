Da Fórmula 1 para o... Rali de Portugal: a causa solidária que move Nuno Pinto

Com 23 provas no calendário deste ano da Fórmula 1, o Rali de Portugal encaixou que nem uma luva na agenda de Nuno Pinto. Depois do GP de Miami, esta semana não há competição na principal disciplina do desporto automóvel, pelo que o 'coach' de Lance Stroll na Aston Martin aproveitou para "matar o vício" e participar no Rali de Portugal.E Nuno Pinto tem uma causa solidária associada. É o, em que qualquer pessoa que queira fazer um donativo terá o seu nome no capô do Citroën C3 com que irá participar, navegado por João Jardim Pereira, e que terá precisamente o 64 como número de porta. O carro é totalmente branco, pois não há patrocinadores. Terá apenas referências a algumas marcas que apoiam esta participação de Nuno Pinto "através de materiais ou serviços". Mas esta parte da iniciativa só está aberta até às 19 horas desta quarta-feira, já que depois tem de ser estampada a lista de nomes, pois o Shakedown e cerimónia de partida realizam-se na quinta-feira e o carro já tem de estar pronto.Mas até ao final do rali, no domingo, serão sempre aceites donativos e a verba recolhida será doada a uma instituição. E todos os participantes entrarão num sorteio e estarão habilitados a um prémio que, diz Nuno Pinto, "qualquer adepto do desporto automóvel gostaria de ter"."Queria fazer algo e ajudar uma instituição, defender uma causa. Ainda não decidi qual é, tenho algumas ideias e vou precisar se calhar de alguma ajuda para escolher a associação. O carro está branco e terá apenas imagens de parceiros que forneceram ou ajudaram para esta participação com serviços e material, porque não tenho patrocínios. Tenho ajuda importante da Sport & You e da equipa da Indonésia que me emprestou o carro", começou por explicar, a"A ideia surgiu no domingo, criar uma página onde as pessoas pudessem contribuir e depois decidimos a instituição a quem doar os fundos. É um pequeno gesto. E quem contribuir vai ter o seu nome no capô do carro. E como quis tentar o mais possível, consegui pedir ajuda aos pilotos da Aston Martin: umas luvas e boné assinados pelos dois, acho que qualquer fã gostaria de ter. A adesão tem sido muito boa e espero que até ao final do rali continue, independentemente do meu resultado e andamento, que esse vai ser péssimo, quase de certeza. Mas é um pequeno gesto e, seja qual for o resultado e a instituição, é sempre bom poder ajudar. Vamos fazer alguém muito contente com esta iniciativa. Há um valor mínimo de um euro. E o espaço no capô ou possibilidades no sorteio são iguais para quem doar 1 euro ou 100", explicou.As luvas são de Lance Stroll e vão ser utilizadas por Nuno Pinto em parte do Rali de Portugal. "Sim, vou usar aquelas luvas, se calhar não em todo o rali, mas no shakedown e ao longo do primeiro dia. Mas para não as estragar, depois troco. Depois de as usar levarei e no próximo GP de Fórmula 1 assinarão os dois [Lance Stroll e Fernando Alonso]. O boné é que já trouxe assinado por ambos", concluiu.