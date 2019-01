Dani Sordo confirmado na prova de abertura do Nacional de ralis

O piloto espanhol Dani Sordo vai participar no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do campeonato nacional da especialidade, anunciou esta sexta-feira a organização da prova.Sordo, piloto oficial da Hyundai, fará a sua estreia na prova minhota, que deverá servir para treinar para o Rali de Portugal, de 30 de maio a 2 de junho."Esta é a primeira vez que participo no Rali Serras de Fafe, mas conheço as condições e algumas das etapas, porque são as mesmas do Rali de Portugal", disse o piloto espanhol, em comunicado divulgado pela organização da prova.Sordo, que divide o terceiro carro da Hyundai no Mundial de ralis com o francês Sébastien Loeb, mostrou-se, ainda, "muito entusiasmado", pois considera que "este rali é muito popular e conta com imensos fãs".Dani Sordo irá participar na primeira prova do Nacional de ralis aos comandos de um Hyundai i20 R5, semelhante ao utilizado pelo campeão nacional Armindo Araújo.O campeonato nacional de ralis tem em 2019 nove jornadas. Começa em Fafe, em 22 de fevereiro, e termina no Algarve, em 2 de novembro.