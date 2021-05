Dani Sordo é o líder do Rali de Portugal após três classificativas

Dani Sordo é o líder do Rali de Portugal ao fim das primeiras três classificativas desta sexta-feira. O piloto espanhol, que cumpre o 172.º evento do WRC da carreira e é profundo conhecedor das estradas portuguesas, ascendeu à liderança na segunda especial, em Góis, e reforçou-a em Arganil, no fecho da primeira secção do dia.













Em Lousã, Pierre-Louis Loubet saiu de estrada mas a informação disponível é que a tripulação encontra-se bem. Já em Arganil, Gus Greensmith teve sérios problemas, furou o pneu traseiro esquerdo e sofreu danos claros no seu Ford Fiesta. Ao almoço pode trocar de pneus mas a assistência será apenas ao final do dia, já depois da Super-especial da Lousada.



Classificação geral após três classificativas:



1.º Dani Sordo, Hyundai, 33:58.5

2.º Ott Tänak, Hyundai, +6.7s

3.º Thierry Neuville, Hyundai +10.0s

4.º Elfyn Evans, Toyota, +17.6s

5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +19.0s

6.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +23.6s

7.º Kalle Rovanperä, Toyota, +26.1s

8.º Sébastien Ogier, Toyota, +31.0s

9.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +1:02.0

10.º Esapekka Lappi, Volskwagen, +1:44.4 A Hyundai, essa continua a dominar a concorrência em toda a linha, tendo apresentado os três melhores tempos nas três especiais, o que se traduz no top 3 da classificação geral nesta altura. Ott Tänak foi o mais veloz em Lousã e Sordo teve os melhores tempos em Góis e Arganil, sendo que Sordo foi dos poucos (a par de Fourmaux e Greensmith) a utilizar os 4 pneus macios. O estónio é o 2.º classificado na geral, a 6.7 segundos do espanhol, e Thierry Neuville está a 10 segundos de Sordo.O melhor Toyota nesta fase é o de Elfyn Evans, que está a 17.6 segundos de Sordo na geral. O campeão do Mundo Sébastien Ogier teve uma manhã muito difícil pelo facto de abrir a estrada. Em Lousã ainda encontrou alguma humidade em certas partes da classificativa, mas desde cedo perdeu terreno e a tendência foi-se acentuando em Góis e Arganil, ao ponto de estar agora a 31 segundos da liderança. "Por norma à tarde ainda é pior. Vamos continuar a tentar, não há muito mais que possa fazer", disse Ogier no final da classificativa.Em Lousã, Pierre-Louis Loubet saiu de estrada mas a informação disponível é que a tripulação encontra-se bem. Já em Arganil, Gus Greensmith teve sérios problemas, furou o pneu traseiro esquerdo e sofreu danos claros no seu Ford Fiesta. Ao almoço pode trocar de pneus mas a assistência será apenas ao final do dia, já depois da Super-especial da Lousada.Classificação geral após três classificativas:1.º Dani Sordo, Hyundai, 33:58.52.º Ott Tänak, Hyundai, +6.7s3.º Thierry Neuville, Hyundai +10.0s4.º Elfyn Evans, Toyota, +17.6s5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +19.0s6.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +23.6s7.º Kalle Rovanperä, Toyota, +26.1s8.º Sébastien Ogier, Toyota, +31.0s9.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +1:02.010.º Esapekka Lappi, Volskwagen, +1:44.4